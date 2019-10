Köln/Nettersheim (dpa/lnw) - Wegen hygienischer Mängel hat die Bezirksregierung Köln die vorläufige Schließung der Eifelhöhen-Klinik Marmagen angeordnet. Grund dafür seien massive Hygienemängel, die zur Weiterverbreitung von Krankheitserregern führen könnten, teilte die Bezirksregierung am Donnerstag mit. Die Schließung habe unverzüglich zu erfolgen. Betroffen sind nach Angaben des Kreises Euskirchen 200 Reha-Patienten. Die Klinik müsse bis zum 8. November geräumt werden.

Die Heimreise von Patienten, bei denen das medizinisch möglich sei, werde durch die Klinik organisiert. Die anderen würden auf andere Reha-Einrichtungen verlegt.

Beanstandet wurden nach Angaben der Bezirksregierung verschmutzte Trinkwasserbehälter, ungenügende Schutzmaßnahmen gegen multiresistente Keime sowie falsche Lagerung und falscher Einsatz von Medizinprodukten wie Wundauflagen, Operations- oder Beatmungsprodukten. Mängel gab es den Angaben nach auch bei Desinfektions-Maßnahmen. Arzneimittel wurden nicht korrekt gelagert und Auffälligkeiten gab es auch beim Brandschutz. Bemängelt wurde auch die Patientenversorgung.

Die Bezirksregierung Köln betonte, dass die Betriebsschließung in enger Abstimmung mit dem NRW-Gesundheitsministerium erfolge.

Betrieben wird die Klinik von der Eifelhöhen-Klinik Aktiengesellschaft. «Unser Haus kann auf eine 40-jährige Erfahrung in der Rehabilitation zurückblicken und wird in der Zwischenzeit als Kompetenzzentrum für Rehabilitation und Prävention in der Eifelregion wahrgenommen», steht auf der Internetseite der Eifelhöhen-Klinik.

Das Haus wirbt mit der möglichen Behandlung von Schlaganfall-Patienten mittels neu entwickeltem Hand-Arm-Roboter. Diese vielversprechende Therapieform werde in Deutschland bislang nur in wenigen Kliniken angeboten.