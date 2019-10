Polizei-Großeinsatz: Kontrolle bei Rocker-Halloween-Party

Die «Freeway Riders» sind Teil des Rockermilieus in Nordrhein-Westfalen. Immer wieder sind in der Vergangenheit «Bandidos» und «Freeway Riders» in NRW aneinandergeraten. Seit Mitte Oktober müssen sich vier Mitglieder der «Bandidos» in Essen vor Gericht verantworten, weil sie in der Nacht auf den 13. Oktober 2018 in Gelsenkirchen ein Mitglied der «Freeway Riders» erstochen haben sollen. Die Hintergründe sind laut Anklage unklar.