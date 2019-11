Nottuln -

Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstagabend sieben Menschen verletzt worden, darunter ein dreijähriges Kind und eine Schwangere. Weil er mit seinem Wagen zu schnell unterwegs war, verlor ein 18 Jahre alter Autofahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und geriet in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.