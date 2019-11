Seelsorger über Kindesmissbrauch: Tonspur «kaum auszuhalten»

Düsseldorf (dpa) - Die Ermittlungen im Bereich Kinderpornografie sind nach den Erfahrungen eines Seelsorgers beim LKA Nordrhein-Westfalen besonders belastend für Polizisten. «Die Tonspur ist für die meisten kaum auszuhalten. Man kennt das aus Filmen. Allein schreiende oder weinende Stimmen können einen stark mitnehmen. So ist das hier auch. Die Bilder zu sehen ist eine Sache. Aber die Tonspur belastet die Ermittler stark», sagte Dietrich Bredt-Dehnen in einem am Freitag online veröffentlichten Interview der «Rheinischen Post». Er ist Leiter der evangelischen Seelsorge am Landeskriminalamt (LKA) NRW und betreut seit neun Jahren Beamte, die im Bereich Kinderpornografie ermitteln und mit schwerer sexualisierter Gewalt an Kindern konfrontiert sind.

Von dpa