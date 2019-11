Düsseldorfs Coach Funkel will TV-Experte oder Berater werden

Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel will dem Fußball auch nach dem Ende seiner Karriere erhalten bleiben. Der 65-Jährige könne sich vorstellen, als TV-Experte oder Berater zu arbeiten, erklärte der Rheinländer in einem Interview des «Kölner Stadt-Anzeigers» (Samstag). «Gerade medial habe ich in fast 40 Jahren Bundesliga viel Erfahrung gesammelt», sagte der Ex-Profi und erläuterte seine Vorstellung von einem sportlichen Berater so: «Als Bindeglied zwischen Spielern und Vorstand, als eine Art Prellbock.»

Von dpa