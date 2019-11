Ibbenbüren (dpa/lnw) - Ein Sattelzug ist am Samstag auf der Autobahn 30 bei Ibbenbüren umgestürzt und quer über der Mittelleitplanke liegen geblieben. Das Fahrzeug, das auf dem Weg in die Niederlande gewesen war, blockierte nach dem Unfall beide Richtungsspuren der Autobahn. In beiden Richtungen bildeten sich rund sechs Kilometer lange Staus.

Von dpa