Schalker Regionalliga-Team spielt bald im alten Parkstadion

Derzeit trägt die Schalker U23 ihre Heimspiele im rund 15 Kilometer entfernt liegenden Jahnstadion in Bottrop oder in der Mondpalast-Arena in Herne aus. Bis zum vollständigen Abschluss der Bauarbeiten am Parkstadion müssen Risikospiele laut Asamoah «vorerst weiterhin woanders austragen» werden. In den vergangenen Jahren musste der S04 wegen fehlender Spielmöglichkeiten stets auf andere Fußball-Plätze ausweichen. Zu Saisonbeginn kehrten zunächst das U19- und das U17-Nachwuchsteam auf das um einige Plätze erweiterte Vereinsgelände am Berger Feld zurück.