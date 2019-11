492 Gefangene seit 2017 aus offenem Vollzug in NRW geflohen

Düsseldorf (dpa/lnw) - In NRW sind seit Juli 2017 sechs Gefangene aus dem geschlossenen und 492 Gefangene aus dem offenen Vollzug entkommen. Diese Zahlen nennt die Landesregierung in einem Bericht an den Rechtsausschuss. Demnach sind zurzeit nur noch zwei Gefangene auf der Flucht, die in geschlossenen Anstalten saßen. Anstalten des offenen Vollzugs suchen noch nach 89 Gefangenen. 403 sind wieder aufgetaucht.

Von dpa