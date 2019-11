Düsseldorf (dpa/lnw) - Die auf einer Baustelle in Düsseldorf entdeckte Weltkriegsbombe ist entschärft. Das teilte die Stadtverwaltung am Montagabend mit. Die Straßensperrungen seien wieder aufgehoben worden. Die amerikanische Fünf-Zentner-Bombe war am Montagmittag bei Bauarbeiten entdeckt worden. Etwa 900 Menschen mussten am Abend während der Entschärfung ihre Wohnungen verlassen.

Von dpa