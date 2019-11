Gasexplosion: Schwerverletzter ist 19-jähriger Bewohner

Emsdetten (dpa/lnw) - Bei dem Mann, der bei der Gasexplosion in einem Haus in Emsdetten im Münsterland schwer verletzt wurde, handelt es sich um den 19-jährigen Bewohner der Dachgeschosswohnung. Er werde zurzeit mit schweren Brandverletzungen in einer Spezialklinik in Dortmund behandelt, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen. Zwei weitere Bewohner des Hauses waren zum Zeitpunkt der Explosion nach ersten Ermittlungen nicht zu Hause.

Von dpa