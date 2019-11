Unbekannter schlägt Autoscheiben und drei Schaufenster ein

Bonn (dpa/lnw) - Drei Schaufenster und mindestens 28 Autoscheiben hat ein Unbekannter in einer Nacht in Bonn eingeschlagen. Nach ersten Ermittlungen hätten sich Hinweise auf eine dunkel gekleideten Radfahrer ergeben, teilte die Polizei mit. Der Täter werde gesucht. Die Scheiben waren in der Nacht zum Dienstag innerhalb weniger Stunden eingeschlagen worden. Bei der Polizei gingen mehrere Anrufe ein. Die Beamten baten um Zeugenhinweise.

Von dpa