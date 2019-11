Falscher Polizist betrügt 90-Jährigen um 70 000 Euro

Bergheim (dpa/lnw) - Bargeld, Goldmünzen und Schmuck sind weg: Ein 90-Jähriger ist in Bergheim im Rhein-Erft-Kreis von einem falschen Polizisten um ein Vermögen von 70 000 Euro betrogen worden. Der Senior habe zunächst einen Anruf von einem vermeintlichen Kriminalpolizisten erhalten, der ihn vor Räubern in der Umgebung gewarnt habe, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Von dpa