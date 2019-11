Aachener Karlspreis gründet Akademie für EU-Zukunftsfragen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der internationale Aachener Karlspreis will mit einer neuen Akademie ganzjährig ein Forum für Zukunftsfragen der Europäischen Union bieten. Jedes Jahr bekommen künftig fünf Nachwuchswissenschaftler Stipendien, um an der Akademie an Themen von den Folgen des Brexits bis zur weiteren Integration in der EU zu forschen. Das teilten die nordrhein-westfälische Landesregierung und das Karlspreis-Direktorium am Dienstag in Düsseldorf mit.

Von dpa