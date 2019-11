«Alternative Mitte» der NRW-AfD löst sich auf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die AfD in Nordrhein-Westfalen soll nach dem Willen des neuen Landeschefs Rüdiger Lucassen ihre Lagerkämpfe beenden und künftig geschlossener auftreten. Als ersten Schritt auf diesem Weg hat sich nach Angaben von Lucassen die innerparteiliche Strömung «Alternative Mitte» (AM) mit sofortiger Wirkung aufgelöst. «Lagerkämpfe innerhalb unserer Partei schaden unserer Sache und nützen dem politischen Gegner», unterstrich Lucassen am Dienstag in einem Rundschreiben an die über 5000 Mitglieder der größten AfD-Landesverbands. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Von dpa