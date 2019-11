Landtag will Kinderschutzkommission einsetzen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Als Konsequenz aus zahlreichen Missbrauchsskandalen in Nordrhein-Westfalen will der Landtag eine Kinderschutzkommission einsetzen. Das Gremium soll konkrete Vorschläge für den besseren Schutz von Kindern erarbeiten und dem Parlament jährlich Bericht erstatten. Die Rechte der Kinder sollen damit politisch gestärkt werden. Über den gemeinsamen Antrag von CDU, FDP, SPD und Grünen solle der Landtag kommende Woche abstimmen, teilten die Fraktionen am Dienstag mit. Vorbild ist eine bereits 1988 eingesetzte Kinderkommission des Bundestags.