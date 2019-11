Freilassung von mutmaßlicher Rizin-Bombenbauerin beantragt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Prozess um den Bau einer Bombe mit dem hochgiftigen Rizin hat die Verteidigung die Freilassung der Angeklagten beantragt. Die fünffache Mutter sitze seit 16 Monaten in Untersuchungshaft, sagte ihre Verteidigerin am Dienstag in dem Prozess am Düsseldorfer Oberlandesgericht. Die Beweisaufnahme habe bislang keinen ausreichenden Tatverdacht gegen ihre Mandantin zu Tage gefördert. Eine Fortsetzung der U-Haft sei unverhältnismäßig.

Von dpa