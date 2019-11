Havertz sei «ein besonderer Spieler mit besonderen Qualitäten. Aber er ist auch noch sehr, sehr jung. Als ich in seinem Alter war, war es auch schon viel, was auf einen eingeprasselt ist. Aber bei ihm ist es schon extrem», sagte der 30 Jahre alte Bender über den zehn Jahre jüngeren Havertz: «Ich habe ihm gesagt, dass er das ganze Theater um einen Wechsel nicht zu sehr an sich ranlassen darf.»

In den vergangenen zwölf Pflichtspielen hat Havertz, an dem fast alle europäischen Top-Clubs interessiert sind, nur ein Tor vorbereitet und eines erzielt. In der vergangenen Saison hatte es der Nationalspieler auf ingesamt 27 Torbeteiligungen gebracht.