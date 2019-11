Hagen (dpa/lnw) - In einem Mordprozess am Hagener Schwurgericht soll heute (11 Uhr) das Urteil gegen einen schon früher wegen Mordes verurteilten Mann gesprochen werden. Der Angeklagte soll nur rund drei Monate nach seiner Entlassung aus langjähriger Haft eine Seniorin aus Schwerte umgebracht haben. Laut Anklage hat der 50-Jährige am 9. Januar 2019 mit einem Messer auf die 72-Jährige eingestochen und sie dann erwürgt. Die Staatsanwaltschaft hat lebenslange Haft beantragt. Außerdem soll die besondere Schwere der Schuld festgestellt und die Sicherungsverwahrung angeordnet werden. Damit wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen.