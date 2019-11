Serien und Digitalgeschäft verhelfen RTL zu Umsatzplus

Luxemburg (dpa) - Der Medienkonzern RTL Group hat seine Geschäfte dank neuer Shows und Serien weiter ankurbeln können. Auch das Digitalgeschäft entwickelte sich positiv. In den ersten neun Monaten des Jahres legte der Konzernumsatz zum Vorjahr um 2,8 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Zahlen zum Gewinn nannte das Unternehmen vorerst nicht. Die gesetzten Jahresziele wurden bestätigt.

Von dpa