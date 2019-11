Lüdenscheid (dpa/lnw) - Nach einem Streit mit seiner Freundin sitzt ein 26-Jähriger in Untersuchungshaft. Er soll Drogen hergestellt und mit ihnen gehandelt haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten kamen dem Mann zufällig auf die Schliche: Sie waren bereits am 26. Oktober zu einem häuslichen Streit gerufen worden.

Von dpa