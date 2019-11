Ermittlungen zu Hass im Netz in neun Bundesländern

Wiesbaden (dpa) - Im Kampf gegen Hass im Internet ist die Polizei am Mittwoch in neun Bundesländern im Einsatz gewesen. In insgesamt 21 Fällen gab es unter anderem Wohnungsdurchsuchungen oder Vernehmungen, wie das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden mitteilte, das die Aktion koordinierte. «Bedrohungen, Nötigungen oder Volksverhetzung im Netz sind keine Kavaliersdelikte», hieß es. Je nach Straftatbestand drohten bis zu fünf Jahre Haft.

Von dpa