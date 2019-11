SPD-Fraktionschef will Walter-Borjans und Esken wählen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen SPD-Landtagsfraktion, Thomas Kutschaty, hat sich klar für Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken als neue SPD-Bundesvorsitzende ausgesprochen. Er werde dem Team seine Stimme geben, sagte Kutschaty am Mittwoch in Düsseldorf. Eine Wahlempfehlung an die Genossen im mitgliederstärksten Landesverband für die zweite Runde der Mitgliederbefragung werde er aber nicht abgeben, sagte Kutschaty.