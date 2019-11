Mann mitgeschleift: Hintergrund kriminelle Geschäfte?

Aachen (dpa) - Bei der brutalen Attacke zweier Männer auf einen 40-Jährigen, der an einem Transporter mit Vollgas mitgeschleift wurde, hat nach Einschätzung der Richter möglicherweise ein kriminelles Geschäft eine Rolle gespielt. Bei der Gerichtsverhandlung am Landgericht Aachen sagte der Vorsitzende Richter nach Angaben eines Gerichtssprechers, es stehe ein Drogengeschäft im Raum. Möglicherweise hätten die beiden Angeklagten mit der Gewaltaktion Druck auf das Opfer ausüben wollen - etwa um die Herausgabe von Drogen oder Geld zu erreichen. Darum komme eine Verurteilung wegen versuchten Totschlags und versuchter Nötigung in Betracht, sagte der Vorsitzende in einem Rechtshinweis.

Von dpa