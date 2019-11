Streik bei der Lufthansa trifft auch NRW-Flughäfen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Beginn eines 48-Stunden-Streiks der Lufthansa-Flugbegleiter sind am Donnerstagmorgen auch einige Flughäfen in Nordrhein-Westfalen betroffen. Am Flughafen Düsseldorf sind laut der Flugauskunft auf der Website bis 9.00 Uhr sechs Abflüge annuliert worden. Im Laufe des Tages komme es zu 29 streikbedingten Ausfällen bei Ankünften und Abfahrten, bestätigte der Flughafen am Morgen. Die Lage am Terminal sei ruhig, die meisten Passagiere würden stattdessen Zug fahren oder an einem anderen Tag fliegen.

Von dpa