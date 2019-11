Autos müssen nach dem Tüv häufiger in die Werkstatt

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind mehr Autos durch die Hauptuntersuchung gefallen als zuvor. Wie der Tüv Rheinland am Donnerstag in Köln mitteilte, stieg der Anteil der Pkw mit «erheblichen Mängeln» binnen eines Jahres von 19,5 auf 21,2 Prozent - mit solchen Mängeln müssen die Fahrzeuge in die Werkstatt und bekommen erst danach eine neue Plakette. Als einen möglichen Grund nannte ein Firmensprecher die Tatsache, dass der Fahrzeugbestand insgesamt etwas älter geworden sei - «je älter die Fahrzeuge, desto höher die Mängelquote».

Von dpa