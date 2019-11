Wand umgekippt: Mehrere Verletzte in Einkaufszentrum

Düsseldorf (dpa/lnw) - In einem Düsseldorfer Einkaufszentrum sind beim Umsturz einer Staubschutzwand mehrere Menschen verletzt worden. Das berichtete ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag auf Anfrage. Es handele sich nicht um eine massive Mauer, sondern um eine Abtrennung in Leichtbauweise. Die Rede war zunächst von drei bis vier Verletzten. Die genaue Zahl sei aber noch ebenso unklar wie die Ursache für den Unfall.