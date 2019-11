Flugbegleiter-Streik: Dutzende Flugausfälle an NRW-Flughäfen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Auch am zweiten Tag des Flugbegleiter-Streiks bei der Lufthansa müssen sich die Passagiere an den NRW-Flughäfen auf Dutzende Ausfälle einstellen. In Düsseldorf seien am Freitag 21 von 570 Flügen gestrichen worden, sagte ein Flughafensprecher am frühen Morgen. Betroffen seien Verbindungen von und nach München sowie Flüge zwischen Düsseldorf und Frankfurt. Am Flughafen Köln/Bonn gibt es einer Sprecherin zufolge am Freitag 17 Annullierungen - hier sind es ausschließlich Flüge von und nach München. Auch der Flughafen Münster/Osnabrück ist erneut betroffen.

Von dpa