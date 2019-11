Kühl und oft sonnig: So wird das Wochenendwetter in NRW

Essen (dpa/lnw) - Zum Wochenende erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) oft freundliches Herbstwetter. Es gebe einige Sonnenstunden und kaum Regen. Den Meteorologen zufolge bringt der Freitag vielerorts dichte Wolken, meist bleibt es aber trocken. Am Niederrhein setzt sich besonders am Vormittag immer wieder die Sonne durch, die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 7 und 12 Grad. Die Nacht wird demnach kalt und teils neblig. Bei Temperaturen zwischen -1 und 3 Grad kann es vielerorts bei leichtem Regen glatt werden.