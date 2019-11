Ralf Jäger legt für seine Frau Amt als SPD-Chef nieder

Duisburg/Düsseldorf (dpa/lnw) - Der frühere nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger hat den Vorsitz des SPD-Unterbezirks Duisburg niedergelegt. Der 58-Jährige habe seinen Rückzug am Freitag in einer Vorstandssitzung des Unterbezirks mit einer schweren Erkrankung seiner Ehefrau erklärt, sagte der stellvertretende Geschäftsführer, Joachim Franz, der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die «WAZ» in ihrer Online-Ausgabe darüber berichtet.

Von dpa