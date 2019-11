Schulministerin: Keinen Antisemitismus an Schulen dulden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung verstärkt ihren Kampf gegen Judenfeindlichkeit an Schulen. Dazu wird bei der Antisemitismus-Beratungsstelle Sabra in Düsseldorf eine neu geschaffene Lehrerstelle angesiedelt. Die Lehrkraft soll landesweit Schulen bei der Vorbeugung und bei Fällen von Diskriminierung unterstützen, wie das Schulministerium am Freitag in Düsseldorf berichtete. Trägerin von Sabra ist die Jüdische Gemeinde Düsseldorf.

Von dpa