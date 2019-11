Frau lebensgefährlich verletzt: Ehemann in U-Haft

Grefrath (dpa/lnw) - Eine mit Messerstichen lebensgefährlich verletzte Frau ist in ihrer Wohnung im niederrheinischen Grefrath von Angehörigen entdeckt worden. Gegen ihren 54-jährigen Ehemann wurde bereits Haftbefehl erlassen, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag. Der Hintergrund der Tat sei noch unklar. Die Frau war am Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht worden. Inzwischen sei die 51-Jährige außer Lebensgefahr.

Von dpa