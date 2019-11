Nach Flugbegleiter-Streiks wieder Normalbetrieb in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach Dutzenden Ausfällen wegen des zweitägigen Flugbegleiterstreiks bei der Lufthansa läuft der Betrieb am Samstag an den NRW-Airports wieder normal. «Es gibt keine Nachwirkungen mehr im Flugbetrieb», berichtete ein Sprecher des Düsseldorfer Flughafens. Auch aus Köln/Bonn meldete ein Sprecher: «Wir haben keine Einschränkungen mehr». Am Freitag hatte es Dutzende Ausfälle gebeben. In der Landeshauptstadt waren 21 von 570 Flügen gestrichen worden, am Flughafen Köln/Bonn hatte es 17 Annullierungen gegeben. Betroffen waren vor allem Flüge von und nach München.

