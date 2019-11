Wechselhaftes Wetter in den nächsten Tagen

Die neue Woche beginnt dann nach Einschätzung der Experten vielerorts zunächst noch freundlich: Am Montagvormittag ist es oft heiter, die Temperaturen liegen erneut bei 4 bis 9 Grad. Am Nachmittag ziehen dann von Westen her dichte Wolken auf, zur Nacht kann es vermehrt regnen. Die Temperaturen liegen in der Nacht zwischen 0 und 5 Grad, der DWD warnt vor allem im Bergland vor möglicher Glätte durch Schnee und Regen.

Der Dienstag wird dann ungemütlich und kalt: Bei meist dichten Wolken und 3 bis 8 Grad sind landesweit Schauer und im Bergland auch Schneeschauer zu erwarten. Teils ist den Meteorologen zufolge auch mit Graupelschauern zu rechnen.