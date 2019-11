Magdeburg (dpa) - Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga einen weiteren Sieg eingefahren und mischt im Kampf um die Champions League weiter mit. Gegen GWD Minden hieß es am Sonntag vor 6600 Zuschauern 31:29 (15:11). Bester Werfer beim SCM war Michael Damgaard (8), für Minden traf Christoffer Rambo (5) am häufigsten.

Von dpa