Unabhängig von DEL-Zukunft: Deutschland Cup 2020 in Krefeld

Den finanziell angeschlagenen Krefeld Pinguinen droht im schlimmsten Fall der Rückzug aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am 19. November wird sich nach Angaben des Geschäftsführers Matthias Roos bei einer Gesellschafterversammlung die Zukunft des DEL-Teams entscheiden. Dann soll eine neue Gesellschafter-Struktur ohne den umstrittenen Michail Ponomarew verabschiedet werden.

Der Deutschland Cup wurde nach der Premiere 2018 in diesem Jahr zum zweiten Mal in Krefeld ausgetragen, zuvor war ebenfalls drei Jahre Augsburg der Austragungsort. «Es ist die ideale Halle für so was. Die Rahmenbedingungen waren gut», sagte Reindl. Ob der Deutschland Cup nach Ablauf des Vertrags erneut den Standort wechselt, ist nach Angaben von Reindl noch offen.