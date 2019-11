Wegen Kriegsverbrechen vor Gericht: Mann freigesprochen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein wegen Kriegsverbrechen vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) angeklagter Mann aus Sri Lanka ist freigesprochen worden. Schon im Verlauf des Prozesses habe sich abgezeichnet, dass sich die Anklagevorwürfe nicht bestätigen würden, teilte das OLG am Montag mit. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 37-Jährigen vorgeworfen, in seinem Heimatland für die terroristische Vereinigung «Liberation Tigers of Tamil Eelam» gekämpft und vor elf Jahren an der Hinrichtung von 15 gefangenen Soldaten der sri-lankischen Regierungsarmee mitgewirkt zu haben.

Von dpa