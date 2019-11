Flugzeuge für Kinderkarussell von Schausteller-Lkw gestohlen

Warendorf (dpa/lnw) - Unbekannte haben von einem Schausteller-Lastwagen in Sendenhorst mehrere Flugzeuge gestohlen, die normalerweise als Sitzgondel für ein Kinderkarussell benutzt wurden. Die nicht flugfähigen Kinder-Flugzeuge seien am Sonntagabend zwischen 20.30 und 22.05 Uhr aus dem Lastwagen verschwunden, teilte die Polizei Warendorf am Montag mit. Der oder die Täter dürften ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben, vermutet die Polizei. Sie sucht nach Zeugen. Warum die Diebe ausgerechnet die Karussell-Flugzeuge mitgenommen haben, war zunächst rätselhaft.

Von dpa