Tödliche Messerattacke in Moers: Polizei sucht Zeugen

Duisburg/Moers (dpa/lnw) - Zwei Tage nach einer tödlicher Messerattacke bei der Auseinandersetzung zweier Gruppen in Moers hat die Polizei Duisburg am Montag Angaben zum Opfer gemacht. Durch den Angriff starb demnach ein 23-jähriger Mann, der in Castrop-Rauxel gemeldet war. Nach der Auseinandersetzung mit insgesamt rund 20 Personen auf offener Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Vier Tatverdächtige im Alter zwischen 19 und 27 Jahren sitzen in Untersuchungshaft. Alle vier sind Deutsche, wie die Polizei mitteilte.

Von dpa