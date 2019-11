Nützlich, aber gefährdet: Die Nase ist Fisch des Jahres 2020

Bonn/Berlin (dpa) - Der Fisch des Jahres 2020 ist die Nase. Damit solle auf diese in Deutschland regional stark gefährdete und lokal bereits verschwundene Fischart aufmerksam gemacht werden, teilten das Bundesamt für Naturschutz (BfN) in Bonn, der Deutsche Angelfischerverband und der Verband Deutscher Sporttaucher am Montag mit. Der ungewöhnliche Name des Fischs hat mit seiner wulstigen Oberlippe zu tun. Nasen gehören zu den karpfenartigen Fischen und kommen in Donau und Rhein vor. Die Nase wird bis zu 50 Zentimeter groß und kann bis zu zwei Kilogramm schwer werden, bleibt aber meist deutlich kleiner.

Von dpa