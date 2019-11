Stahltreffen fordert faire Rahmenbedingungen für die Branche

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP), die Wirtschaftsvereinigung Stahl und die IG Metall drängen darauf, in Deutschland und Europa die notwendigen Rahmenbedingungen für eine klimafreundliche Weiterentwicklung der Stahlindustrie zu schaffen. Pinkwart sagte am Montag nach dem Stahltreffen NRW 2019 in Düsseldorf, die Wasserstofftechnologie werde der Schlüssel für eine umweltfreundliche Stahlproduktion sein. Doch erfordere die Transformation Milliardeninvestitionen der Unternehmen.

Von dpa