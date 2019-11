Zwei Schwerverletzte bei Brand in Krefelder Mehrfamilienhaus

Krefeld (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Krefeld sind am Dienstagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, brach das Feuer im ersten Obergeschoss aus. Vier Bewohner seien über Drehleitern aus dem Haus geholt worden, neun weitere konnten sich selbst ins Freie retten. Am Morgen war die Feuerwehr nach eigenen Angaben mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Nähere Angaben zu den Verletzten machte der Sprecher zunächst nicht. Warum das Feuer ausbrach, müsse noch ermittelt werden. Die «Westdeutsche Zeitung» hatte zuerst über das Feuer berichtet.

Von dpa