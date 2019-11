Museum Ludwig plant große Andy Warhol-Ausstellung

Gleichzeitig soll das Bild des Künstlers aber auch auf der Grundlage neuer Forschungserkenntnisse erweitert werden. So wird die Bedeutung seiner Mutter herausgestellt, die aus der heutigen Slowakei in die USA eingewandert war; ihr fühlte sich Warhol innig verbunden. Auch seine Homosexualität soll ein wichtiges Thema der Ausstellung sein. Die Schau läuft vom 12. März bis zum 6. September 2020 in der Tate Modern und vom 10. Oktober 2020 bis zum 21. Februar 2021 im Museum Ludwig.