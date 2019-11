Laschet: Frage der Kanzlerkandidatur stellt sich nicht

Düsseldorf (dpa) - Für Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) stellt sich die Frage einer Kanzlerkandidatur derzeit nicht. «In meiner täglichen Arbeit spielt das keine Rolle», sagte Laschet, der auch stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender ist, am Dienstag vor Journalisten in Düsseldorf. «Ich sag es 20 Mal am Tag, dass die Frage nicht ansteht.» Ihn beschäftigten Themen der Landespolitik. Die Kohleausstiegsgesetz etwa werde ihn bis zum Bundeskabinettsbeschluss am kommenden Montag noch nächtelang beschäftigen. «Es liegt so viel vor uns, dass es das ist, worum ich mich im Moment kümmern muss», sagte Laschet.

Von dpa