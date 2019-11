Krefeld (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Krefeld ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Der 38-jährige Bewohner kam in eine Spezialklinik, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Ein 57-Jähriger wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa