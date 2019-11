Messerangriff auf offener Straße: Mutmaßlicher Täter gefasst

Am vergangenen Sonntag hatte es dem Bericht zufolge einen ähnlichen Fall in Siegburg gegeben: Ein 39-Jähriger soll in einem Mehrfamilienhaus an der Adalbert-Stifter-Straße zwei Männer mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Die Polizei konnte weder zu diesem Fall noch zu einem möglichen Zusammenhang Angaben machen.

Auch zum genauen Tathergang am Dienstag wollte sich die Polizei aus ermittlungstechnischen Gründen am späten Abend nicht äußern.