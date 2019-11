Olympia: Para-Weitspringer Rehm unsicher wegen Doppelstart

Dubai (dpa) - Weitsprung-Weltrekordler Markus Rehm (31) hat noch nicht entschieden, ob er nach dem vergeblichen Versuch 2016 vor den Olympischen Spielen 2020 in Tokio noch einmal einen Doppel-Start bei Paralympics und Olympia anstreben wird. «Ich bin noch am Überlegen», sagte der dreimalige Paralympicssieger der Deutschen Presse-Agentur: «Was ich auf jeden Fall vermeiden möchte, ist, dass diese Diskussion alles überstrahlt. Ich habe aber immer gesagt, dass ich mich in erster Linie als paralympischer Athlet sehe.»

Von dpa