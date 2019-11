DFB vergibt Julius-Hirsch-Preis an Band Die Toten Hosen

Frankfurt/Düsseldorf (dpa) - Die Düsseldorfer Rockband Die Toten Hosen wird vom Deutschen Fußball-Bund mit dem Julius-Hirsch-Ehrenpreis 2019 ausgezeichnet. Das teilte der DFB am Mittwoch mit. Die Punkrocker um Sänger Campino hätten schon seit den 1990er Jahre «deutlich Position gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus» bezogen. Verliehen wird den Toten Hosen die Auszeichnung am kommenden Montag (19.00 Uhr) in Frankfurt.