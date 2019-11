1000 zusätzliche Studienplätze für angehende Lehrer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Kampf gegen den Lehrermangel schaffen die Landesregierung und die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen rund 1000 zusätzliche Studienplätze im pädagogischen Bereich. Allein für das Grundschullehramt werden 300 neue Plätze an verschiedenen Universitäten eingerichtet, teilte Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) am Mittwoch mit. In der Sonderpädagogik kommen 500 Studienplätze dazu.

Von dpa