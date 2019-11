Großeinsatz an ehemaligem Kohlebunker

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Komplizierter Großeinsatz der Feuerwehr in Gelsenkirchen: An einem ehemaligen Kohlebunker sind gleichzeitig austretendes Gas, Feuer und ein beschädigtes Stromkabel entdeckt worden. Die alarmierten Feuerwehrleute konnten am Dienstagabend erst mit dem Löschen beginnen, nachdem die Stromleitung abgeschaltet war.