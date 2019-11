Nach Zwischenfall in Chemieunterricht: Schule geräumt

Halver (dpa/lnw) - Nach einem Zwischenfall im Chemieunterricht in einer Schule in Halver (Märkischer Kreis) ist am Mittwochvormittag ABC-Alarm ausgelöst worden. Die Schule wurde nach Polizeiangaben geräumt. Offenbar gab es eine ungeplante Reaktion oder einen Austritt von Chemikalien. Der Polizei zufolge wurden von 30 betroffenen Schülern sieben leicht verletzt. Sie klagten über Augenreizungen und Atembeschwerden, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Das Internetportal «come-on.de» hatte zuvor berichtet.